Cohen Bramall pasó en pocos días de ser un futbolista aficionado que trabajaba en una fábrica de Londres a fichar el martes por el gran equipo inglés del Arsenal, justo después de perder el empleo.



Este defensa lateral izquierdo de 20 años, al que el entrenador del Arsenal, Arsene Wenger, vio similitudes con el gran jugador Ashley Cole, fue traspasado por 40.000 libras (46.000 euros, 48.500 dólares) del club de la liga regional Hednesford Town.



"Increíble, increíble. Es un sueño hecho realidad. No puedo creer que esté aquí", dijo el jugador a la página web del club de Londres.



Arsenal Cohen Bramall, junto a Arsene Wenger, el entrenador del Arsenal. (Arsenal)

"Jugué un partido contra el Birmingham City el lunes. El martes, me despidieron de Bentley Motors y el miércoles llegó el Arsenal", añadió.



"Me quedé de piedra y aproveché la ocasión con ambas manos. El miércoles viajé y el jueves como viernes entrené con el primer equipo. Entonces me ofrecieron un contrato", añadió Bramall, que antes no había superado pruebas con el Crystal Palace, también de la Primera División, y en el Sheffield Wednesday, de la Segunda.



Bramall empezará jugando en la escuadra Sub-23 y afronta, en el primer equipo, la competencia del español Nacho Monreal y del inglés Kieran Gibbs.



