El alemán Mesut Özil es una de las manijas por donde pasan los ataques del Arsenal. El volante siempre parte como titular en el cuadro 'gunner' y pese a su talento ha recibido duras críticas de parte de Steven Gerrard, gloria viviente e ídolo del Liverpool.

Resulta que el ex mediocampista de los 'reds' fue uno de los comentaristas en el cotejo entre el cuadro de Arsene Wenger y Stoke City a través de la señal de BT Sport. Allí, no tuvo reparos en hablar del ex Real Madrid.

"Me preocupa bastante su lenguaje corporal. Cuando el rival tiene la pelota, no es un buen compañero (no marca). No hace lo suficiente. Solo cuando tiene la pelota, Özil trata de hacer cosas", dijo Gerrard.

Asimismo, mencionó que un futbolista de su clase debe tener otro carácter dentro del campo. "Los jugadores de clase mundial hacen ambas cosas: cuando pierden el balón, ayudan y es claro que él no lo hace. Es un lastre para su club", añadió.

Con Özil en la cancha, Arsenal fue vencido 1-0 ante Stoke City por la segunda fecha de la Premier League. Los 'gunners' no pudieron obtener su segunda victoria consecutiva en el torneo local.