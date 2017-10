Arsenal vs. Brighton Hove & Albion se enfrentan este domingo 1 de octubre en el marco de la séptima jornada de la Premier League. El partido se jugará en el Emirates Stadium desde las 6:00 a.m. (hora peruana) y será transmitido por ESPN 2. Los 'Gunners' saben que no pueden tropezar más para así acercarse a los primeros lugares de la tabla del certamen, que tiene en la cima al Manchester United y Manchester City, ambos con 19 puntos e invictos.

El entrenador Arsene Wenger decidió darle descanso a Alexis Sánchez, Mesut Ozil y Alexandre Lacazette en el duelo reciente por la Europa League ante el BATE Borisov, por lo que llegarán en óptimas condiciones para el choque ante el recién ascendido.

► Trío de impacto: taco de Mbappé, pase de Neymar y genial definición de Cavani ante el Bordeux

Arsenal, séptimo con diez puntos, tiene tres partidos sin perder y deberá seguir por esa senda si quiere meterse a la pelea por el título, algo que no consiguen desde la temporada 2003-04.

Arsenal vs. Brighton: horarios del partido País Hora México 6:00 a.m. Perú 6:00 a.m. Colombia 6:00 a.m. Ecuador 6:00 a.m. Venezuela 7:00 a.m. Bolivia 7:00 a.m. Paraguay 7:00 a.m. Chile 8:00 a.m. Uruguay 8:00 a.m. Argentina 8:00 a.m. Brasil 8:00 a.m. España 1:00 p.m.

En la previa, Wenger señaló que el objetivo de los 'Gunnners' es llevarse los tres puntos para irse tranquilos al receso por la fecha FIFA. "Es una oportunidad para irnos de forma diferente. Jugamos en el Emirates y queremos hacerlo bien antes de esta para", dijo.

Brighton & Hove Albion, que viene de vencer 1-0 a Newcastle United, ocupa la decimocuarta casilla con siete unidades.

Arsenal vs. Brighton: probables alineaciones

Arsenal: Cech, Mustafi, Koscielny, Monreal, Bellerín, Elneny, Xhaka, Kolasinac, Ramsey, Sánchez y Lacazette.

Brighton: Mat Ryan, Bruno, Dunk, Duffy, Suttner, Knockaert, Stephens, Proppe, Solly March, Gross y Brown.

►Chile sufre dura baja para Eliminatorias: Charles Aránguiz no jugará ante Brasil y Ecuador por lesión