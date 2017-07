Chelsea se enfrenta este domingo (8 a.m. hora peruana) frente a Arsenal por el título de la Community Shield, torneo previo al inicio de la Premier League. El partido será transmitido por la señal de ESPN como de la DirecTV y marca el debut oficial de jugadores como el caso de Alexandre Lacazette, Álvaro Morata y otros más en el campo de juego de Wembley.



Horarios en el mundo Hora País Perú 8:00 a.m. España 3:00 p.m. Colombia 8:00 a.m. Ecuador 8:00 a.m. México 8:00 a.m. Argentina 10:00 a.m. Chile 10:00 a.m. Nueva York (E.E.U.U.) 9:00 a.m. California (E.E.U.U.) 6:00 a.m.

No obstante, el técnico Antonio Conte tendría preparada una sorpresa en su once inicial, hecho que ha generado controversia en toda Inglaterra. Si se ha pagado 80 millones de euros por el pase de Morata desde el Real Madrid, ¿por qué arrancaría de suplente? La respuesta es un poco fácil para el italiano: Michy Batashuayi ha tenido una gran pretemporada.



Por otro lado, el entrenador del Arsenal, Arsene Wenger, reiteró que el club londinense no venderá a su estrella chilena Alexis Sánchez, pese a que el jugador, que acaba contrato dentro de un año, ha rechazado renovar por los Gunners.



Mánchester City, París Saint Germain, Bayern Munich y Juventus han sido algunos de los equipos interesados en fichar al delantero tocopillano de 28 años, que también ha declarado que quiere jugar en un equipo que compita en la Champions League.



Sánchez debía incorporarse el domingo a la pretemporada del Arsenal, después de haber disputado con su selección la Copa de las Confederaciones, pero su regreso a Inglaterra se retrasará al menos 48 horas debido a que tiene gripe, según reveló el jugador en sus redes sociales.



"No hay novedades, lo mismo de siempre, continuará", declaró Wenger este sábado después de que su equipo derrotase al Benfica por 5-2 en partido de pretemporada.