Arsenal y Sevilla se verán la caras este domingo en el Emirates Stadium de Londres por la Emirates Cup. El partido empezará a las 10:20 a.m. hora peruana y es la oportunidad de Wenger de ir asentando a su equipo para la temporada que viene.

El Arsenal de Wenger no puede seguir acumulando "casis" en su historia. El mítico equipo inglés hace tiempo que no le da una alegría a su hinchada, por lo cual se ha reforzado de una manera correcta y no ha dejado ir a sus principales figuras.

País Hora Canal Perú 10:20 a.m. - Colombia 10:20 a.m. - México 10:20 a.m. Imagen Televisión Ecuador 10:20 a.m. - Bolivia 11:20 a.m. - Chile 11:20 a.m. - Paraguay 11:20 a.m. - Argentina 12:20 p.m. - Uruguay 12:20 p.m. -

El cuadro inglés, que tiene como principal figura al chileno Alexis Sánchez, ha venido teniendo varios partidos con saldo positivo en la pretemporada. Salvo la derrota 3-0 ante el Chelsea, el cuadro de Wenger ha visto la victoria en todo.

En el último cotejo, Arsenal derrotó 5-2 al Benfica. En dicho cotejo, Theo Walcott, uno de los jugadores con más habilidad, anotó un doblete y espera poder ser útil en la idea de juego de Arsene Wenger.

Sevilla, por su parte, viene de vencer por la mínima diferencia al RB Leipzig. El cuadro que ahora es dirigido por Eduardo Berizzo pudo vencer gracias a un solitario tanto de Ben Yedder.

Arsenal vs. Sevilla: alineaciones probables

Arsenal: Cech; Mertesacker, Holding, Maitland-Niles; Xhaka, Coquelin, Kolasinac, Nelson, Walcott, Lacazzette; Giroud.



Sevilla: Rico; Corchia, Daniel Carrico, Lenglet, Sergio Escudero; Pizarro, Lasso, Banega, Montoya, Nolito; Ben Yedder.