Arsenal vs. Watford juegan este sábado en el estadio Vicarage Road por la fecha ocho de la Premier League. El partido, en el que el peruano André Carrillo arrancaría como titular pese a sus recientes encuentros con la selección peruana, está programado para las 11 y 30 de la mañana (hora peruana) y será transmitido para toda América Latina a través de la señal de ESPN. También puedes seguir todas las incidencias en Depor.com.



El Arsenal no puede tener mejor ánimos para recibir al equipo del peruano Carrillo. Viene de cuatro victorias consecutivas que se reparten en una Copa de la Liga, otra de Europa League y dos en la Premier League. Semejantes números tienen ubicado al equipo de Arsene Wenger en el quinto puesto de la tabla de posiciones.

País Hora Perú 11:30 México 11:30 Colombia 11:30 Ecuador 11:30 Argentina 13:30

El orden en el que los 'Gunners' marchan en la clasificación, sin embargo, parece algo lejano de los líderes Manchester City y United. Ambos con 19, llevan una ventaja de 6 puntos que los de Wenger buscarán recortar en este regreso de la Premier League luego de la fecha FIFA.



Lamentablemente para los intereses del Arsenal, suma hasta tres bajas por lesión: Cazorla, Mustafi y Chambers. Aun así el equipo londinense es favorito para vencer al Watford en el estadio Vicarage Road. Sin embargo, el equipo de André Carrillo no es un rival fácil de vencer.



El puesto ocho que ocupa en la tabla de clasificación de la Premier League, con 12 puntos, es el resultado de una campaña aceptable. Con el peruano Carrillo como una de sus figuras, las 'Abejas' esperan dar el gran golpe en casa y así llegar a los 15 puntos que los ubicaría en la zona alta del fútbol inglés.



Si de bajas hablamos, hay que mencionar que en Watford no podrán jugar por lesión: Chabolah, Hoban, Kaboul y Prödl. El equipo dirigido por Marco Silva deberá arreglárselas sin estos jugadores para sacar un resultado que vendría muy bien, sobretodo después del parón por Eliminatorias.



Arsenal vs. Watford: alineaciones probables



Arsenal: Cech - Holding - Koscielny - Monreal - Hector - Xhaka - Ramsey - Kolasinac - Alexis - Iwobi - Lacazette.



Watford: Gomes, Femenia, Kabasele, Britos, Holebas, Doucoure, Cleverley, Carrillo, Pereyra, Richarlison, Gray