Arsenal vs. West Bromwich: se medirán por la fecha 29 de la Premier League, con Alexis Sánchez, en el estadio The Hawthorns. El encuentro se desarrollará el sábado 18 de marzo desde la 7:30 am. (horario peruano) y será transmitido vía ESPN 2.

El Arsenal volverá a jugar en la Premier League, tras caer contra el Liverpool el pasado 4 de marzo (3-1). Los 'gunners' están fuera de la zona de Champions League y contra el West Bromwich quieren regresar a los puestos europeos.



Arsenal vs. West Brom: horarios del partido



PAÍS HORA Perú 7:30 am. Colombia 7:30 am. Ecuador 7:30 am. Argentina 9:30 am. Chile 9:30 am.

Alex Oxlade-Chamberlain y Kieran Gibbs son dudas en el Arsenal y los esperarán hasta el último momento. Mientras que Mohamed Elneny se recuperó de una lesión. El volante egipcio está apto para arrancar, pero dependerá de Arsene Wenger.

James Morrison y Winger Matt Phillips serán las bajas de West Brom para el juego por la Premier League. El 'WBA' no la pasa bien en el torneo: ha perdido los dos últimos encuentros ante Everton y Crystal Palace.

En duelo directos entre el Arsenal y el West Bromwich por la Premier League, los 'gunners' han ganado los dos últimos juegos entre ambos. La última victoria del 'WBA' fue en noviembre del 2015 por 2-1.

Arsenal vs. West Brom: posibles alineaciones



Arsenal: Cech; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Xhaka, Ramsey; Walcott, Ozil, Sanchez; Welbeck.



West Bromwich: Foster, Dawson, McAuley, Evans, Nyom, Livermore, Yacob, Fletcher, Chadli, Rondon, McClean.

