Benjamin Mendy, el flamante fichaje de Manchester City que se dormía con los videos de Bielsa

Marcelo Bielsa es un entrenador que busca darle un juego vertical y agresivo a sus equipos. No hay dudas que intentará eso en su desafío en el Lille. También, el argentino es un obsesivo por los detalles en los partidos y compromete al máximo a sus jugadores. Benjamin Mendy, flamante fichaje de Manchester City, puede dar fe ello.



El francés, que jugó por el AS Mónaco en la temporada pasada, reveló la fascinante historia de la época en la que el 'Loco' lo dirigió en el Olympique de Marsella. La visualización de videos fue el motivo para conocer cómo convence Bielsa. "Me permitió hacer un enorme salto en mi carrera. Me hizo superar muchas barreras", contó.

"Me hizo tragar videos como nunca. Al inicio, me ponía videos y me dormía. Me decía: "Está bien, quiero que te duermas". Me chocó cuando me lo dijo. Pero de golpe estaba contento de ir a las sesiones de video porque podía dormir tranquilo. Y llegó un momento en el que dejé de dormirme. E inconscientemente, pasé a interesarme por los videos. Me decía: "Ves, espera, y mira al menos diez minutos". Y de golpe, me inspiré. Me decía: "Mendy, ¿qué no está bien en este video?". Yo le respondía: "Es esto, y esto, y hay que cambiarlo". Me entusiasmaba", relató Benjamin Mendy en una entrevista para Onze Mundial.



Mendy, uno de los pilares del reciente título de AS Mónaco en la Ligue 1 y protagonista de la temporada en general, finalizó contando la lección que le dejó Bielsa: "Ahora entiendes, por qué, al inicio te dejaba dormir. Dormiste, dormiste y dormiste y el día que decidiste mirarlo, te interesaste por ti mismo. Si te hubiera presionado a mirar los videos no hubieras estado nunca interesado".

Benjamin Mendy fue anunciado como fichaje de Manchester City durante las próximas cinco temporadas. El traspaso del lateral izquierdo, de 23 años, es la cuarta incorporación de un jugador defensivo efectuada por el técnico catalán en los últimos días, que lleva gastados unos 224 millones de euros en refuerzos para los 'citizens'.

