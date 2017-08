La derrota en la Community Shield como en la primera fecha de la Premier League ha calado fuerte en los hinchas del Chelsea como en el técnico Antonio Conte. Es cierto que los ‘Blues’ aún no juegan con todos sus fichajes en el once inicial, pero igual los resultados no eran los que se esperaban después de que se ganara la liga inglesa la pasada temporada. Por ello, Abramovich como Conte esbozan tres posibles fichajes en los próximos días.



Se tratan de Virgil Van Dijk (Southampton), Danny Drinkwater (Leicester City) y Oxlade Chamberlain (Arsenal). El primero cerraría el más difícil de cerrar puesto que su club no quiere venderle por un precio debajo de lo que se está pagando en el actual mercado, mientras que en el caso de Drinkwater y Chamberlain sus pases están en 15 y 35 millones de euros.



Chelsea prepara un presupuesto de 132 millones de euros para el pase de los tres jugadores, por lo que seguiría rompiendo el mercado tal como lo hizo el Manchester City en la presente temporada. Como en otros años, la Premier League comanda en la lista de los que más gastan en nuevos jugadores. Real Madrid y Barcelona ni han asomado.



Sin embargo, el único que ocuparía en el once titular sería Van Dijk, puesto que el rendimiento de Cahill no fue el esperado al ser expulsado a los 14 minutos. ¿Qué dirá el mercado?