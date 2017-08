El entrenador italiano Antonio Conte rechazó este viernes hacer las paces con Diego Costa al tiempo que se tomó a risa las declaraciones del delantero hispanobrasileño, que dijo que el Chelsea le había tratado como un criminal.



"Es fantástico, fantástico, prefiero reírme. Te aseguro que todos los que el año pasado estaban en el Chelsea pueden decirte lo que ocurrió con Diego", indicó el entrenador.



El delantero, de 28 años, está actualmente en Brasil y sigue peleado con Conte, quien a finales de la pasada campaña le hizo saber por un mensaje de texto que no contaba con él.



La entidad Blue le ha pedido ahora a Costa, al que todavía le restan dos años de contrato, que vuele de regreso a Londres para entrenarse de nuevo.



Conte, en cualquier caso, no está dispuesto a hacer las paces con el díscolo delantero. "No estoy interesado en continuar con este asunto. Lo repito: para mí es algo del pasado", concluyó.