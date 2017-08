El Chelsea había decidido aprovechar estos últimos quince días del mercado de fichajes para sumar una serie de incorporaciones. Los planes de la escuadra de Londres pasan por cumplir con las demandas de su técnico y cerrar una serie de incorporaciones con las que mejorar la plantilla de cara a una temporada que no ha comenzado del modo esperado.



Varios son los nombres propios que han aparecido en escena en forma de posibles fichajes, aunque habría que esperar para comprobar cuáles serán finalmente las adquisiciones que se realizarán. Así, la prioridad para por apuntalar tanto los laterales como el centro de la zaga, aunque no se descarta el apostar por la medular.



Ahora, una opción sorprendente irrumpe en escena, según destaca la información que se puede leer en Daily Star. Concretamente, se trata de la que tiene como protagonista al internacional italiano Andrea Belotti, futbolista de 23 años que protagonizó una temporada pasada sensacional defendiendo los colores del Torino (38 partidos, 28 goles). Prioridad para Antonio Conte incluso antes de cerrar el fichaje de Álvaro Morata, el transalpino no saldría por menos de los 100 M€ en que se fija su cláusula de rescisión, según ha advertido su club.



Sin embargo, esto no ha impedido que la escuadra de Stamford Bridge esté valorando la posibilidad de intentar su fichaje una vez se confirme oficialmente la salida de un Diego Costa que se ha convertido en un constante foco de problemas para el club debido a su deseo de marcharse al Atlético de Madrid. De concretarte el millonario fichaje de Belotti, uno de los jugadores que vería muy empeorada su situación sería Álvaro Morata, quien llegó con la vitola de titular a Londres desde el Real Madrid a cambio 65 millones de euros y tendría que pelear por un puesto en el once con uno de los mejores goleadores de Italia. No obstante, de acuerdo a ’Tuttosport’, el Torino habría rechazo 75 millones a los ‘Blues’ por Belotti. ¿Seguirá insistiendo por su pase?



