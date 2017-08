Chelsea espera cerrar este refuerzo antes del cierre del mercado de pases en Europa

Chelsea continúa reforzándose para esta temporada. No bastó con traer a Bakayoko, Morata, Rudiger. Ahora tienen casi cerrada la incorporación de Oxlade Chamberlain y parece que también se encuentran cerca del mediocampista Danny Drinkwater del Leicester City. En el club londinense son optimistas y confían hacerlo oficial el jueves antes de que cierre el mercado de pases en la Premier League. ¿Llegará a estar bajo el mando de Conte?



Aunque ya ha dado la bienvenida al cotizado Bakayoko, el técnico del Chelsea, el italiano Antonio Conte, quiere dar un nuevo impulso a su parcela ancha. Por eso, entre sus peticiones de última hora figura uno de los medios ingleses que mayor progresión ha experimentado en los últimos tiempos, Danny Drinkwater.



Hasta ahora, todos los acercamientos de los ‘Blues’ se han topado con las reticencias de un Leicester City que se niega a dar salida a uno de sus puntales. Sin embargo, tal y como cuenta el diario The Sun, la entidad londinense confía en que su próxima oferta, cifrada ya en 32 millones de libras (casi 35 millones de euros,) sea al fin suficiente para cambiar el parecer de los ‘Foxes’.



Forjado en la cantera del Manchester United, Drinkwater no llegó nunca a debutar con el primer equipo, motivo por el que, tras superar varias cesiones en Huddersfield Town, Cardiff City,

Watford y Barnsley, optó por abandonar la disciplina de los diablos rojos para comprometerse con el combinado del King Power Stadium. Desde entonces (enero de 2012), el futbolista ha logrado acumular 193 partidos de liga (13 tantos).



