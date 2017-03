Hoy en día es uno de los mejores jugadores que tiene la Premier League y la élite europea. Hace unos años, cuando jugaba en el Chelsea, era criticado por su entrenador, José Mourinho, por no realizar bien los entrenamiento. Se trata, nada más y nada menos, que de Kevin de Bruyne.

El jugador belga no gustaba al entrenador portugués y, en la temporada 2013/14, fue vendido al Wolfsburgo de la Bundesliga. Según 'The Special One' porque "un buen acuerdo para el club" de 22 millones de euros.



Ahora, con la camiseta del Manchester City, el volante, en una entrevista con 'France Football', señaló lo que le decía Mourinho. "Que no estaba haciendo lo necesario en el entrenamiento. Y era muy fácil decirlo porque los entrenamientos eran a puerta cerrada y nadie podía comprobarlo. Pero yo nunca dejo que nadie me ponga en duda. Digo lo tengo que decir, por supuesto con respeto".

"En ese momento yo no podía hacer nada porque Mourinho decía que estaba mintiendo, así que lo que hice fue pedir que los entrenamientos se abrieran al público" agregó De Bruyne, ahora dirigido por Pep Guardiola.



