Chelsea vs. Crystal Palace juegan este sábado en el estadio Selhurst Park por la fecha 8 de la Premier League. El partido, en el que los 'Blues' buscarán recuperarse de una derrota ante el Manchester City por 1-0, está programado para las 9 de la mañana (hora peruana) y será transmitido para toda América Latina en vivo y en directo a través de la señal de DirecTV. También podrás seguir todas las incidencias en esta nota de Depor.com.



Antonio Conte ha confirmado este viernes que el centrocampista francés N'Golo Kanté estará alrededor de tres semanas fuera de los terrenos de juego tras la lesión en los isquiotibiales que sufrió el pasado sábado con su selección en Bulgaria.



País Hora Perú 9:00 México 9:00 Colombia 9:00 Ecuador 9:00 Argentina 11:00

"Es una gran pérdida para nosotros. Todos saben de la importancia de Kanté en nuestro equipo, ya que no tenemos ningún jugador de sus características", dijo Conte.



El francés se perderá así, además del encuentro del sábado contra el Crystal Palace, los duelos de Premier League frente a Watford y Bournemouth, el partido de la Copa de la Liga ante el Everton y los compromisos de Champions League contra AS Roma.



La ausencia de Kanté, unida a la ya conocida baja de Danny Drinkwater, dejan al Chelsea con sólo dos centrocampistas disponibles: Cesc Fàbregas y Timoué Bakayoko, lo que forzará a Conte a "adaptar defensas a mediocampistas".



"Sólo tenemos a Fàbregas y Bakayoko disponibles, y afrontamos siete partidos en un mes, por lo que tocará buscar soluciones, como adaptar defensas y convertirlos en centrocampistas", aseguró el técnico italiano.



Chelsea vs. Crystal Palace: alineaciones probables



Chelsea: Courtois, Azpillicueta, Luiz, Cahill, Moses, Alonso, Bakayoko, Fabregas, Pedro, Hazard, Batswayi



Crystal Palace: Hennessey, Ward, Sakho, Delaney, Van Aanholt, Townsend, Milivojevic, Cabaye, Schlupp, Puncheon, Sako