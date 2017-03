Chelsea vs. Manchester United: se miden por los cuartos de final de la FA Cup en Stamford Bridge desde Londres. El duelo se disputará el lunes 13 de marzo desde las 2:45 pm. (horario peruano) y será transmitido por DirecTV.

En el duelo estrella de la jornada, el líder de la Premier League, el Chelsea, y el vigente campeón de la Copa, el United, se miden en el suroeste de Londres por un puesto en semifinales.



Chelsea vs. Manchester United: horario del partido



PAÍS HORA Perú 2:45 pm. Colombia 2:45 pm. Ecuador 2:45 pm. Argentina 4:45 pm. Chile 4:45 pm.

A falta de competición europea, los 'Blues' lo apuestan todo al doblete doméstico, y para el partido del lunes todo apunta a que Antonio Conte no hará excesivas rotaciones. El preparador italiano no tiene bajas destacadas y alineará de inicio a su once de gala.



Más complicado se le presenta, a priori, el duelo al conjunto de Old Trafford, que llega después de un largo viaje a Rostov (Rusia) en la Liga Europa (1-1).



José Mourinho tiene la baja confirmada de Zlatan Ibrahimovic, quien ha sido sancionado con tres partidos por la Federación Inglesa por su codazo a Tyrone Mings (Bournemouth).



La duda del centrocampista alemán Bastian Schweinsteiger. Sin embargo, recupera al central Eric Bailly después de cumplir un partido de sanción en la Europa League.

Chelsea vs. Manchester United: posibles alineaciones



Chelsea: Courtois; David Luiz, Cahill, Azpilicueta; Kanté, Matic, Moses, Alonso; Pedro, Hazard, Diego Costa.



Manchester United: De Gea; Valencia, Bailly, Rojo, Blind; Carrick, Pogba, Mkhitaryan, Mata, Rashford; Martial.

