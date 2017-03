El Chelsea visitará, este sábado, al Stoke City por la fecha 29 de la Premier League. El partido, a disputarse en el Bet365 Stadium, irá desde las 10:00 horas (hora peruana) y será transmitido por DIRECTV Sports.

El Chelsea busca dar un paso más en su camino hacia el título en una vigésima novena jornada en la que el Manchester City confía en olvidar la eliminación de la Champions League con un triunfo sobre el Liverpool.



El equipo de Antonio Conte, líder destacado de la tabla, con 10 puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, el Tottenham Hotspur, visita un campo a priori complicado, con el objetivo de llevarse tres puntos que le acerquen al campeonato.



Stoke City vs. Chelsea: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO PERÚ 10:00 a.m. MÉXICO 9:00 a.m. ECUADOR 10:00 a.m. COLOMBIA 10:00 a.m. VENEZUELA 10:30 a.m. BOLIVIA 11:00 a.m. PARAGUAY 12:00 m. URUGUAY 12:00 m. ARGENTINA 12:00 m. CHILE 12:00 m. BRASIL 1:00 p.m.

La única duda que tiene el preparador italiano es la del carrilero Victor Moses, que se retiró lesionado durante el partido de FA Cup (Copa de Inglaterra) del pasado lunes con el Manchester United (1-0).



"Es importante estar concentrados en la liga e ir partido a partido", dijo el preparador transalpino, que tiene todas las papeletas para ser nombrado mejor entrenador del año en la Premier.



En el Stoke regresa a la convocatoria el suizo Xherdan Shaqiri después de seis jornadas fuera por lesión, el austríaco Marko Arnautovic, ya recuperado de su enfermedad, y el marfileño Wilfried Bony, quien no pudo jugar la pasada semana ante el City (0-0), club de donde está cedido. Es baja, sin embargo, el lateral Glen Johnson por una lesión en el hombro.



Stoke City vs. Chelsea: posibles alineaciones



Stoke City: Grant; Bardsley, Shawcross, Martins Indi, Pieters; Cameron, Whelan, Arnautovic, Allen, Sobhi; Crouch.



Chelsea: Courtois; Cahill, David Luiz, Azpilicueta; Moses, Kanté, Matic, Alonso; Pedro, Costa, Hazard.



Fuente: EFE



