Chelsea vs. Tottenham: se enfrentarán por la fecha 2 de la Premier League en el Wembley Stadium. El partido disputará el domingo 20 de agosto desde las 10:00 am. (hora peruana) y será transmitido por la señal de DirecTV.

El Tottenham y el Chelsea, segundo y primero respectivamente en la última Premier, protagonizan el domingo el duelo más atractivo de esta segunda jornada del campeonato inglés.



Chelsea vs. Tottenham: horarios del partido

PAÍS HORARIO Perú 10:00 am. Colombia 10:00 am. Ecuador 10:00 am. México 10:00 am. Chile 12:00 m. Argentina 12:00 m.

El Chelsea buscará resarcirse de la derrota del pasado fin de semana en Stamford Bridge ante el Burnley (3-2), frente al conjunto del técnico argentino Mauricio Pochettino, que consiguió una cómoda victoria ante el Newcastle (2-0) en la primera jornada.



No lo tendrá fácil Antonio Conte, sobre todo porque la dinámica del club no parece muy positiva. Al italiano se le afea haber dejado fichar al serbio Nemanja Matic por un rival directo (Mánchester United) y por no haber sabido manejar bien la polémica con Diego Costa, apartado del club.



El técnico tendrá que hacer frente además a las bajas del belga Eden Hazard (lesionado), del español Cesc Fabregas (sancionado) y de Gary Cahill (sancionado).



Los Blues cuentan a su favor con la mala racha que los Spurs encadenan en el estadio de Wembley (donde este año jugarán de local), en el que solo han ganado una vez desde 2015 (por un empate y cuatro derrotas).



Chelsea vs. Tottenham: posibles alineaciones



Chelsea: Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Rudiger; Kante, Christensen, Moses, Alonso; Pedro, Willian, Morata.



Tottenham: Lloris; Dier, Alderweireld, Vertonghen; Wanyama, Dembelé, Walker-Peters, Davies; Dele, Eriksen, Kane.



FUENTE: AFP