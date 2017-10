Javier Hernández ha sido el invitado del West Ham para responder las preguntas de los aficionados a través de Twitter. El mexicano llegó al cuadro inglés esta temporada y hay fanáticos que le tiene mucho cariño, pero otros le reclaman por sus yerros.

"¿Por qué fallará en momentos claves?", le consultaron a Chicharito Hernández. "Todos fallamos y todos metemos, sí. Gracias a Dios meto más de las que fallo, porque sino no tendría la dicha de tener la carrera que he obtenido", dijo el '17'.

Además, Javier Hernández argumentó que hasta los mejores futbolistas del mundo han perdido ocasiones inmejorables para llegar al gol. Incluso el propio Lionel Messi es propenso a ese tipo de fallas.

"Tengo de los mejores promedios en la Premier de toda la historia. Soy el máximo goleador en la historia de la Selección. He fallado, claro. Porque no existe el jugador perfecto. No lo he conocido todavía, uno que casi casi es Messi", bromeó el mexicano del West Ham.