Javier Hernández llegó al West Ham como la principal carta de gol de cara a la temporada 2017/18 de la Premier League. Pero el mexicano apenas pudo anotar dos veces en los primeros encuentros disputados en el certamen.

Pese a ser uno de los destacados de los 'hammers', en lo que va del certamen, para el diario 'The Guardian', Chicharito Hernández perdería el estatus de titular indiscutible en el equipo que dirige el croata Slaven Bilić.



Andy Carroll, quien está apto para volver en el West Ham, sería el hombre que tome el lugar de Javier Hernández. El medio inglés indica que el atacante tiene ventajas sobre el mexicano como las características de juego y físicas.

"Las estadísticas de Chicharito en United y en Leverkusen fueron impresionantes, aunque en Old Trafford fue a menudo suplente. Para un equipo de primer nivel buscando un gol, es un activo importante. Para un equipo menor que necesita quitarse presión de encima, no es del todo alto", señaló 'The Guardian'.