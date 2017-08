West Ham cerró la fase de pretemporadas contra el Manchester City. Los 'Hammers' pusieron lo mejor del plantel desde el inicio, sin Javier Hernández. La ausencia del mexicano alarmó a los seguidores en redes sociales.

En principio, los fanáticos pensaron que Chicharito Hernández tenía alguna lesión. Sin embargo ello fue descartado porque, de todos modos, el delantero fue confirmado entre los convocados para medirse ante el equipo de Pep Guardiola.

Para despejar todas las dudas, el Twitter en español explicó por qué el mexicano no arrancó. "Queridos fans de Chicharito Hernández. No hay que preocuparse. El técnico Bilic lo está llevando de a poco porque casi no tuvo descanso. Está todo bien ".

Enseguida los seguidores de Javier Hernández se sintieron aliviados. Aunque otro grupo pidió que deben aprender a utilizar al delantero. Mientras que otros destacaron el valor del atacante en el equipo.