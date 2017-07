El 14 es el número favorito de Javier Hernández. El mexicano lo usó con Chivas de Guadalajara, Manchester United y Real Madrid. En su regreso a la Premier League, el delantero confirmó que no tendrá ese dorsal con el West Ham.

Es más, el atacante reveló que aún no le asignaron número. "Tengo un poco de idea, pero no puedo decirlo, no buscamos que sea una sorpresa, no tiene nada que ver con eso. De algo que estoy consciente es que no voy a utilizar el 14", indicó.

En el portal oficial del West Ham, Pedro Obiang figura con la 14. Entonces, Chicharito Hernández esperará paciente hasta el día en el que los 'Hammers' registren las camisetas para el uso en la siguiente temporada.

"El club quiere anunciarlos cuando tenga más idea de los movimientos en el equipo. Cuando ya se tengan que registrar, se sabrán los números que tendremos todos", añadió el mexicano, quien podría debutar en el amistoso del martes ante Astra Giurgiu de Rumania.