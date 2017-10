Definitivamente podía haber estado. No tuvo su mejor temporada en la liga inglesa cuando Mourinho lo trajo gratis desde el Werder Bremen. Claudio Pizarro llegó para sumar para el Chelsea y le pidieron que marque la diferencia así como lo hizo Roque Santa Cruz. Sin embargo, nuestro compatriota no pudo adaptarse al sistema de juego inglés, a diferencia de como lo hizo en el fútbol alemán. En la Bundesliga, un goleador nato; en la Premier League, el medio ‘Mail One’ lo ha calificado en el puesto 66 de los peores delanteros de la historia.



Al igual que Pizarro, ahora en el Colonia, en la lista también figuras cracks de la talla de Shevchenko, Forlán, Falcao, Borgetti y muchos más. Mira a todos en una lista que ha sido elaborada hasta el puesto 41. Aún no se definen del lugar 40 al 1.