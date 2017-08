Todo parece solucionado. Coutinho se marchara al Barcelona a cambio de 160 millones de euros en pagos en variables, mientras que el Liverpool ya tendría asegurado a Thomas Lemar. Después de rechazar dos ofertas del cuadro inglés, Mónaco habría aceptado la tercera propuesta de los ‘Reds’. ¿La cifra? 70 millones de euros. Lo confirma ‘Radio Montecarlo’ como ‘L’Equipe’ en lo que sería una solución para Klopp de cara esta temporada.



En el cuadro azulgrana están dispuestos a echar el resto por Coutinho, aunque por el momento se están topando con la negativa del Liverpool por Coutinho. La llegada de Lemar sería el punto de inflexión para poder confirmar la llegada del brasileño a Cataluña.



En cuanto a los entrenamientos del ‘Scracth’, el seleccionador Adenor Leonardo Bachi 'Tite' empezó a perfilar el once que saldrá de inicio este jueves en Porto Alegre (sur de Brasil) contra Ecuador, con la novedad de la entrada de Willian en la banda izquierda en sustitución de Philippe Coutinho.



El técnico abrió a la prensa la primera media hora del entrenamiento de este martes, realizado en el estadio Beira Río, sede del Internacional de Porto Alegre.



Tras los rondos iniciales y ejercicios de posesión, Tite separó el grupo en dos y conversó con los teóricos titulares.



Tras ello, realizó un ejercicio de presión a la salida del balón rival, con el supuesto once inicial ocupando sus puestos en el césped.



El once que debe salir contra Ecuador es el formado por Allison en la portería, una línea de cuatro defensas con Daniel Alves y Marcelo en los laterales y Marquinhos y Joao Miranda en el eje de la zaga.



Paulinho y Casemiro deben formar el doble pivote, con Renato Augusto por delante de ellos y Neymar y Willian en las dos bandas de ataque, mientras que Gabriel Jesús será el hombre en punta de los brasileños.



