¿En qué terminará la novela de Philippe Coutinho? Todo parecía que quedaba ahí luego de que el Liverpool frustrara su pase al Barcelona, pero luego el brasileño no fue convocado por Jurgen Klopp en el partido frente al Manchester City, argumentado que su dirigido necesitaba ponerse a punto para la temporada. El tema parece no haber sido ese según medios españoles y hasta el propio futbolista meditaría no estar en la convocatoria para la Champions League.



¿La razón? Parece simple. Coutinho aún no se encuentra cómodo después de que los ‘Reds’ frustraran su pase a La Liga. El miembro de la Selección de Brasil ya sabe que está inscrito, aunque sabe que no disputando un solo minuto, podría jugar los octavos de final con otro equipo. Liverpool enfrenta este miércoles al Sevilla en el Anfield y todo se encuentra a la espera sobre si el brasileño – indiscutible – estará en el césped de juego.



Y es que algo de malo hay en Liverpool. La dirección deportiva del club se inventó la excusa de una lesión lumbar para intentar disfrazar el plante del brasileño durante todo el mes de agosto después de haber pedido el ‘transfer request’.



Y, la semana pasada, a las puertas del choque contra el City, en que fueron goleados por 5-0, Jürgen Klopp apeló a este ficticio argumento para justificar la ausencia de Coutinho. El temperamental técnico alemán puede seguir abrazado a la coartada de que Coutinho necesita coger el punto de forma tras un mes de agosto tempestuoso, en que el crack brasileño puso todo su empeño en irse al Barcelona.



Por mucho que el entrenador alemán intente vender, de puertas hacia fuera, un mensaje de normalidad, lo cierto es que el astro carioca junto con su familia y el equipo profesional que lo asesora todavía no han decidido qué van a hacer en esta edición de la Champions.



Cristiano Ronaldo juega en Real Madrid desde mediados de 2009. (Getty / As TV)