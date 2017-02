Cristiano Ronaldo se quedó con el título de mejor jugador extranjero de la historia de la Premier League, según la prestigiosa revista "Four Four Two". Aquí reconocemos la mención, pero no queremos olvidar a otros grandes futbolistas que pasaron por una de las mejores ligas del mundo.

Por ejemplo, el mítico delantero que tantas alegría le dio al Arsenal. Hablamos de Thierry Henry, atacante francés que jugaría luego en el Barcelona al lado de estrellas como Lionel Messi y Andrés Iniesta. El goleador vivió el último título de la Premier League que consiguió el cuadro 'gunner', el 2004.

Otro de los jugadores que tiene presencia en la lista es Luis Suárez. El uruguayo dejó una huella imborrable en el Liverpool. El atacante estuvo cerca de lograr el título de la Premier League, sino hubiese ocurrido el fatídico resbalón de Steven Gerrard.

