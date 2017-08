El Manchester City ha hecho una gran apuesta para esta temporada y ha cumplido con cada 'capricho' del Pep Guardiola. Los 'citizens' han gastado un total de 248 millones de euros en seis fichajes: Bendamin Mendy, Kyle Walker, Ederson, Danilo, Douglas Luiz y Bernardo Silva.

Plata por doquier: el City a punto de superar el récord del Real Madrid de gastos en fichajes en un periodo

Es éste última, el habilidoso portugués, quien reveló que fue su compatriota y estrella del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, quien lo convenció, junto con Nani, de fichar por el City.



"Me dijeron que Manchester era una ciudad excepcional, pese a que mucha gente me decía que no me gustaría. Me dijeron que disfrutaría mucho en la Premier, ya que es la mejor liga, los estadios están siempre llenos y la gente ama el fútbol", indicó Silva.



Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva durante la Copa Confederaciones 2017. (Getty Images)

El mediocampista fue uno de los pedidos exclusivos de Guardiola, quien se deshizo en elogios hacia el portugués y agradeció al club por haberlo fichado.



"Los futbolistas inteligentes no necesitan tiempo para entrar en el esquema que queremos actuar. Es un chico que ama el fútbol", precisó", aseguró el técnico español.