José Mourinho dirigió a Cristiano Ronaldo por tres temporadas en Real Madrid. En declaraciones pasadas, el técnico no se ha guardado elogios para su ex dirigido. Se habló que 'CR7' podría volver al Manchester United en el periodo de fichajes, pero el DT descartó esta opción este domingo.

"Es un jugador muy importante para su club. No hemos meditado contratarlo. No hay razones para que se vaya de su equipo y no soy defensor de ir por razones imposibles", dijo tras ganarle un amistoso a Los Angeles Galaxy (5-2).

Además de hablar de Cristiano Ronaldo, el entrenador de los 'Red Devils' comentó el posible fichaje de otro Real Madrid, el delantero Álvaro Morata.

"Ellos han puesto un precio (90 millones) y aún no alcanzamos un acuerdo. Me da pena esto porque vi su evolución cuando lo tuve. Es difícil que termine con nosotros", añadió.

De otro lado, el elenco de 'Mou' ya prepara lo que será su segundo amistoso de pretemporada. Este lunes se verá las caras ante Real Salt Lake en el Rio Tinto Stadium de Utah.

