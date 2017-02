Cuando Sir Alex Ferguson vio a Cristiano Ronaldo con el Sporting Lisboa, el exentrenador del Manchester United sabía que ese muchacho portugués podía hacer historia en la Premier League. Al parecer, el escocés no se equivocó.

Cristiano Ronaldo jugó en el Manchester United durante seis temporadas. Durante ese época, el atacante luso se dio el lujo de ganar tres veces el trofeo de la Premier League con los 'diablos rojos'.

Con esos logros, Cristiano Ronaldo, tranquilamente, puede meterse en el podía de uno de los mejores extranjeros de la historia de la Premier League. Es más, para la revista 'Four Four Two', 'CR7' es el más destacado de la liga inglesa.

El medio mencionado hizo una votación para elegir al mejor extranjero en la Premier League. Cristiano Ronaldo tuvo la preferencia del público y ha sido nombrado como el mejor de la historia en Inglaterra.

Cristiano Ronaldo dejó atrás, en la elección, a grandes cracks e ídolos de otro clubes de la Premier League como Thierry Henry (Arsenal), Eric Cantona (Manchester United), Dennis Bergkamp (Arsenal) y Didier Drogba (Chelsea).

