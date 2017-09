Cuando Cristiano Ronaldo dio sus primeros pasos en el fútbol de élito, Ruud van Nistelrooy ya era un consagrado en el mundo del balompié. Sin embargo, ante el crecimiento del portugués, el experimentado jugador sintió celos.

Ambos atacantes compartieron vestuario en el Manchester United y hay un episodio en especial que decidió el futuro del jugador holandés dentro de la institución. Ese día hizo un comentario que ofendió a 'CR7'.

Cuenta Alistair Campbell, exasesor del primer ministro de Inglaterra Tony Blair y amigo cercado de Alex Ferguson, en su biografía el episodio que protagonizaron Cristiano Ronaldo y Ruud van Nistelrooy.

En ese entonces, el luso ya había perdido a su padre, quien sufrió por problemas de alcohol. Carlos Queiroz, asistente en el Manchester United, se convirtió en uno de las personas que más apoyó al ex Sporting Lisboa.

Al parecer a Ruud van Nistelrooy no le agradó esa relación y cambió su actitud. "Le notaba muy egocéntrico. La gota que colmó el vaso fue cuando dijo que Cristiano había encontrado un nuevo padre en Carlos Queiroz justo al poco de morir su padre por los problemas con el alcohol", reveló.

"Carlos le pidió que respetara y dijo que no respetaba a nadie allí. Más tarde le pidió disculpas, pero Cristiano no las aceptó. Ferguson envió a casa a Van Nistelrooy cuando se enteró más tarde de lo ocurrido. No tenía muy claro que hacer con él", agregó sobre el amargo incidente que terminó con el holandés en el Real Madrid.