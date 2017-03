David Beckham sufre un accidente de automóvil con su hijo: este es su estado

Pudo haber sido una tragedia, según reporta The Sun. El ex volante del Manchester United y Real Madrid, David Beckham, sufrió un accidente de automóvil a la salida de los entrenamientos del Arsenal, de acuerdo a informaciones del medio inglés. El inglés – al lado de su hijo Brooklyn – pudo haber sido mayores daños con data del mismo reporte.



El medio agrega que la peor parte del accidente se la llevó David, puesto que el choque se produjo en la puerta del conductor. ¿Cómo pasó esto? El inglés no vio cómo otro auto circulaba por la ruta y al salir del lugar del recinto deportivo, su auto fue impactado por lo que fue resultado herido del hombro, aunque nada más allá que una lesión.



El golpe sufrido por el hijo de Beckham hace 15 días.

“Fue un milagro que nadie saliese seriamente herido. David no paró de disculparse todo el tiempo”, señalan los testigos al medio The Sun. Como era de esperarse, Beckham aceptó la responsabilidad y culpa del accidente, en un acto que pudo traer consecuencias para su hijo.



Por ahora, David se recupera en su casa de Londres. Su hijo resultó ileso sin ningún problema. Curiosamente, es el segundo sobresalto que sufre la familia Beckham, y concretamente Brooklyn, en las últimas dos semanas.



Hace 15 días, el joven también sufrió una caída mientras disfrutaba de un día de nieve que le obligó a reposar el brazo en cabestrillo, como él mismo mostró en su Instagram.

