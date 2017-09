Mejor no hubiese dicho nada. La pésima relación de Antonio Conte y Diego Costa sumó un nuevo capítulo este viernes, luego de que el técnico del Chelsea le dedique algunas palabras de despedida al delantero hispano-brasileño, quien volvió a las filas del Atlético de Madrid.

En conferencia de prensa, Conte fue consultado sobre si está satisfecho ahora que la situación de Costa se ha resuelto, y el entrenador no supo qué responder.



"No, pero yo creo que.. sobre este asunto... queremos agradecerle lo que ha hecho con este club. Le deseamos todo lo mejor para el futuro", dijo el técnico de los 'Blues'.

También se le consultó sobre qué tan mala llegó a ser su relación con el delantero, interrogante a la que respondió sin entrar en mayores detalles, evitando asumir un tipo de postura, y restándole importancia.



"Creo que esto ahora no es importante, no estoy interesado en continuar hablando de este asunto. Trabajo con mis jugadores, estoy muy contento con ellos. Creo que ahora no es importante", sentenció el técnico italiano.

La relación entre entrenador y jugador no fue buena, y se fue deteriorando con el tiempo. De hecho, para este temporada, Conte dijo que no tenía en sus planes a Costa, lo que llevó al futbolista a declararse en rebeldía, y aguardar en Brasil hasta encontrar una solución. Finalmente ésta llegó y pudo retornar al Atlético de Madrid.