El hasta ahora pero no querido delantero del Chelsea, Diego Costa, acusó al club londinense y a su entrenador Antonio Conte de tratarlo como a "un criminal", en declaraciones publicadas por la prensa británica este lunes.

"Quieren que me entrene con el segundo equipo. No haré eso. No soy un criminal", explicó el delantero en el Daily Mail desde su localidad natal, Lagarto, en Brasil.



"Espero que el Chelsea me de la carta de libertad. No quería irme, era feliz. Pero cuando el entrenador no te quiere, uno debe irse", continuó Costa, que admitió su sorpresa al recibir en junio un mensaje de Conte en el que le advertía que no entraba en sus planes.

"En enero pasaron cosas con el entrenador. Estaba a punto de renovar y ellos frenaron. Sospecho que el entrenador está detrás de todo eso" , añadió Costa, autor de 20 goles en la triunfal temporada pasada del Chelsea, campeón de la Premier.



"Lo respeto como gran entrenador que es. Hace un buen trabajo y eso se ve. Pero no como persona", estimó el jugador de 28 años, que expresó su "deseo" de fichar por el Atlético de Madrid, en el que jugó entre 2010 y 2014, y admitió que rechazó otras ofertas.