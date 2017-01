José Mourinho, entrenador del Manchester United, abandonó este jueves la entrevista con la cadena británica de televisión Sky Sports a los 28 segundos. El estratega se mostró visiblemente molesto por la actuación arbitral que sufrió su equipo en el partido por la EFL Cup frente al Hull City.



Aunque el Manchester perdió por 2-1 ante el Hull City, la ventaja obtenida en el Old Trafford le bastó a los red devils para clasificar a la final de la EFL Cup. La cita será este 26 de febrero en Wembley, ante el Southampton, quienes superaron en la otra llave al Liverpool.

"Quiero felicitar a mis jugadores porque ha sido muy difícil llegar a esta final, y ahora estamos ahí", dijo un molesto Mourinho.

"No quiero decir nada más porque es suficiente. Estoy tranquilo, me comporté en el banquillo, no me expulsaron, no hubo ningún castigo, así que no tengo más palabras", declaró el portugués, antes de marcharse de la entrevista a los 28 segundos.



Como se mencionó, José Mourinho estaba claramente mortificado por la actuación del árbitro, Jon Moss, quien le concedió un polémico penal al Hull City por una falta del argentino Marcos Rojo. El estratega afirma que esta no existió y que incluso, minutos después, el juez no cobraría un claro penal en contra de Smalling.





Manchester United clasificó a la final de la EFL Cup

