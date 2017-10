El Barcelona y los otros clubes catalanes podrían ser excluidos de La Liga Profesional si Catalunya consigue la independencia. En ese caso, ¿dónde jugarían esas instituciones? En el caso de los azulgranas, invitaciones le sobrarían.

Por la cercanía geográfica, la Ligue 1 sería una buena opción para los blaugranas. ¿Y la Premier League? No se sabe. No obstante, Arsene Wenger, una voz autorizada -dirige 21 años en Inglaterra- opinó al respecto.

"No, desmontaría la unidad geográfica y el sentido común, creo que no sería normal", dijo el entrenador del Arsenal. ¿Por qué no invitan al Celtic o al Rangers a la Premier que son parte de Gran Bretaña?, tendría más sentido que invitar al Barcelona", agregó.

"En otro nivel, si no va bien las políticamente entre Catalunya y España, significaría un apoyo de Inglaterra a Catalunya y no sería bienvenido internacionalmente", aseguró Wenger, al mismo tiempo deseó que el Barza siga en La Liga.