El jugador brasileño Philippe Coutinho ha presentado una "solicitud de traspaso" oficial para que el Liverpool FC le deje libre, ante el interés expresado por el FC Barcelona para ficharle, informó hoy la cadena Sky Sports.



Según este medio británico, el centrocampista ha tomado esa medida de fuerza después de que los dueños del Liverpool, "Fenway Sports Group" (FSG), anunciaran hoy que no aceptarán ofertas por el internacional brasileño, de 25 años.



► Coutinho no se va de Liverpool: el comunicado oficial en que rechazan todas las ofertas del Barcelona.



La dirección del club inglés también ha indicado que no ha recibido por parte de su jugador la petición oficial de salida que le libere de su actual contrato, que renovaron ambas partes el pasado enero para extenderlo durante cinco temporadas y media más, señaló Sky Sports.



Asimismo, la cadena aseguró que el FC Barcelona ha presentado en los últimos días dos ofertas de compra por Coutinho y mientras la última rondaría los 90 millones de libras (99,22 millones de euros), el club español podría llegar hasta los 110 millones de libras (121 millones de euros.



El comunicado con el que el Liverpool cierra las puertas a la venta del jugador refleja la posición del entrenador "red", Jurgen Klopp, quien le considera una pieza clave para el futuro del equipo.

