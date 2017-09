El FC Barcelona es consciente que no solo puede preocuparse de temas como la renovación de Messi o el fichaje de otra estrella para el mercado de invierno; también es importante encontrar a los jugadores del futuro. Es por eso que los azulgranas han puesto la mira en la gran perla del Manchester United: Angel Gomes.



Según apunta este martes el rotativo británico 'The Sun', el club catalán ha identificado en Gomes el jugador de que necesitan para el futuro. Se trata de un volante de 17 años con grandes condiciones al que en Inglaterra le auguran un gran futuro. Su partida de Old Trafford es real.



► Jefferson Farfán: la posición en la que se va asentando en Lokomotiv y podría desempeñar en la selección.

El Manchester United le ha ofrecido renovación a Angel Gomes, pero el joven jugador todavía no sabe qué hacer. La indecisión del volante inglés tiene preocupados a los directivos en Old Trafford pues temen que pueda abandonar el club y sin dejar un solo euro.



Angel Gomes, que ya ha debutado con el primer equipo del Manchester United, convirtiéndose en el debutante más joven de la historia del mítico conjunto inglés, es una de las grandes perlas europeas y es por eso que el FC Barcelona anda al acecho.