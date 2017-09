El centrocampista inglés Danny Drinkwater, último fichaje del Chelsea, estará fuera de los terrenos de juego por lesión al menos hasta mediados de octubre, confirmó este viernes el técnico Antonio Conte.

Drinkwater, de 27 años, llegó al club del suroeste de Londres procedente del Leicester City el último día de mercado de verano por 38 millones de euros y se convirtió en el sexto refuerzo de los 'Blues', tras Álvaro Morata (Real Madrid), Antonio Rüdiger (Roma), Willy Caballero (Manchester City), Tiémoué Bakayoko (Mónaco) y Davide Zappacosta (Torino).

Danny Drinkwater Danny Drinkwater (Getty Images) Danny Drinkwater

"Tuvo un problema muscular en la pantorrilla y necesita tiempo para recuperarse", dijo hoy Conte en la rueda de prensa previa al duelo domingo ante el Arsenal.



"Creo que será muy complicado que lo veamos antes del parón de selecciones (a comienzos de octubre). Es una pena porque estaba empezando a trabajar y a mejorar su forma física. Estará de vuelta en dos, tres, cuatro semanas... La verdad es que no lo sé", añadió el técnico italiano.



Drinkwater, que todavía no ha debutado con su nuevo equipo, fue suplente en el partido de Premier League del pasado fin de semana ante el Leicester, su exequipo (victoria 1-2), y no entró en la convocatoria para el duelo de Liga de Campeones del martes contra el Qarabag azerbaiyano (6-0). EFE