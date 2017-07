Antonio Conte lo pidió y ya lo tiene entre sus filas. Álvaro Morata, ex Real Madrid, es el flamante jale del Chelsea para la próxima temporada. El español debutó con una asistencia de gol ante Bayern Munich, pero el técnico de los 'blues' aún mantiene la ilusión de contar con otro crack: Harry Kane.



Este jueves, el entrenador italiano habló de los deseos de tener al delantero del Tottenham. "Es uno de los mejores del mundo. Si tuviera que fichar a alguien ahora, sería él. Va bien de cabeza, va con los dos pies y es fuerte físicamente. Por desgracia, vale más de 100 millones de euros", dijo.

Sin embargo, tal parece que cualquier posible operación del Chelsea con los 'Spurs' por Kane estaría más difícil de producirse. Todo por las últimas declaraciones de Conte a la BBC hace días sobre el equipo de Mauricio Pochettino.

"Si ellos no ganan la Premier League, no es una tragedia. Si no clasifican a la Champions, no es una tragedia. Si son eliminados en la primera fase de la Champions, no es una tragedia. Si quedan eliminados en la Europa League, no es una tragedia", apuntó en su momento.

Y es que Antonio Conte tiene grandes razones para pensar que Kane pueda llegar a su equipo. Ha sido el goleador en las dos últimas temporadas del fútbol inglés.

Así marcaba Harry Kane en la pasada Premier League. (Getty / Sky Sports)

