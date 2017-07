Con humor y algo de polémica. El ex delantero inglés Alan Shearer, respondió a través de Twitter a Romelu Lukaku, ante la pregunta del belga sobre quién podría rechazar al club más grande del mundo, refiriéndose al Manchester United. Shearer respondió con tinte azulgrana.

"¿Quién le diría que no al club más grande del mundo?", fueron las primeras palabras de Lukaku como jugador de los 'Diablos Rojos'. Declaraciones que despertaron polémica, debido al estatus que le ha dado el delantero a su nuevo equipo.



Pero las respuestas no tardaron en llegar, y uno de los primeros en contestar fue nada menos que el mítico Alan Shearer, quien lo hizo en tono culé.



“Yo lo hice. Rechacé.... ¡al Barça!”, replicó el ex delantero del Southampton, el Blackburn Rovers y el Newcastle



I did. I turned down ....Barcelona! https://t.co/TTLBs9P1vQ — Alan Shearer (@alanshearer) 9 de julio de 2017

Alan Shearer pudo convertirse en azulgrana en 1996, tras proclamarse goleador de la Eurocopa, siendo aún jugador del Blackburn; y desató el interés del Newcastle, el propio Manchester United y el Barça en su momento.



El atacante estuvo a un paso de fichar por los 'Diablos Rojos', pero acabó marchándose a las 'Urracas'. Bobby Robson, por aquel entonces entrenador de los catalanes, intentó convencer al inglés de cambiar de opinión, y aunque no lo consiguió, dejó huella.