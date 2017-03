La temporada para el Manchester United todavía no termina, pero el club inglés ya piensa en lo que será el próximo curso en materia de fichajes. Según medios ingleses como 'The Sun' y 'Daily Express', en Old Trafford ya tienen al primero y solo falta la oficialización.

Hablamos de José María Giménez, el crack del Atlético de Madrid al que Mourinho ha pedido fijándose en las grandes condiciones que tiene en la defensa. El uruguayo llegaría nada menos que por 65 millones de euros.

Si bien el Manchester United goza de buenos nombres en defensa, Mourinho quiere a un jugador que le asegura futuro por muchos años más. Y el futbolista uruguayo, tras haber perdido protagonismo en el Atlético de Madrid, parece ser el más indicado.

Simeone tiene la defensa cubierta con Godín, Savic y Lucas, y el Atlético de Madrid maneja varias opciones para reforzar esa demarcación. El joven zaguero ha perdido peso en el equipo y ello terminaría por llevarlo al equipo de Old Trafford.

