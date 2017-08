José Mourinho aún tiene en mente a Gareth Bale. El técnico del Manchester United ha puesto como una de sus obsesiones al galés, a quien quiere desde su llegada al Old Trafford. Este martes lo tendrá como rival por la Supercopa de Europa, pero no lo pierde de mira para tener en su plantel.

Este lunes, el entrenador portugués habló en conferencia de prensa por la previa de este cotejo allí sostuvo que haría más que un esfuerzo con tal de dirigirlo en los 'Red Devils'.

"Si juega es una señal evidente que no tiene intención de salir. Si no lo hace, me pelearé con quien sea. Si le abren la puerta de salida yo estaría dispuesto a pelearme con otros entrenadores (por Bale).", dijo Mourinho.

También, comentó lo que significa jugar la Supercopa ante un equipo que dirigió por última vez en la temporada 2012/13. "Me hace ilusión enfrentarme a ellos. Tengo mucha ilusión de ganar", añadió.

