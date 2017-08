En pleno mercado de pases abierto en el mercado eruopeo, el nombre de Gareth Bale estuvo vinculado a Manchester United en los últimos días. Los rumores aumentaron con las palabras de José Mourinho. "Si está en la puerta de salida yo voy a esperar al otro lado", dijo el entrenador de los 'Red devils'.



De esa forma, el portugués mostraba su deseo de contar con el extremo para la nueva temporada. Y, cuando se pensaba que se podrían iniciar los contactos para el fichaje del galés, todo quedó descartado. Su participación en el duelo por la Supercopa de Europa fue la principal razón para decirle "no".

"No vamos a iniciar conversaciones con Bale porque se ha visto que cuentan con él. Que se quede y disfrute. Ha sido titular en una Supercopa de Europa; eso significa que el club y el entrenador cuentan con él y no vamos ni a iniciar algo que podríamos iniciar", dijo José Mourinho en referencia al crack de Real Madrid.

Por otro lado, Mourinho se mostró satisfecho con el papel de sus jugadores en la final de la Supercopa de Europa disputada este martes en Skopje, en la que perdieron 2-1 contra el Real Madrid.



"Estoy feliz con muchas cosas que he visto en el partido. En la Premier no tenemos al Real Madrid, los mejores equipos de nuestra liga tienen cualidades diferentes a las del equipo blanco y no hay réplicas de Modric, Kroos, Isco o Casemiro", dijo José Mourinho.

