Los tiempos han cambiado y al parecer la idea que tenía Mourinho sobre Romelu Lukaku, también. O al menos eso es lo en el Manchester United esperan, pues el desembolso que han hecho por el delantero belga, según medios ingleses, es una importante suma de 85 millones euros.

Si el atacante de 24 años llega o no a pedido del técnico luso, eso quedará en la interna de los 'Diablos Rojos'. Pero lo cierto es que en el United, ante la probabilidad de no fichar a Álvaro Morata, han querido asegurarse con un delantero top, y el elegido ha sido Lukaku, quien no guarda un buen recuerdo de Mourinho.



Recordemos que en el 2014, el propio 'Mou' fue quien decidió la partida del belga del Chelsea al Everton por 35 millones de euros, según él, porque no era de su gusto.

"Romelu siempre fue muy claro con su forma de ver la situación del equipo, la competencia que existe aquí es grande y su mentalidad respecto a ello no era de mi gusto. Él quería ser el delantero principal y eso no era viable", dijo por el 2014 el portugués en declaraciones a un diario inglés.



Por aquel entonces, vaya que sí era fuerte la competencia en los 'Blues', con delanteros de la talla de André Schürrle, Samuel Eto'o, Fernando Torres y Demba Ba.

Desde luego, ahora se trata de otro Lukaku, con más rodaje y más maduro, tras ganarse a punta de goles, un nombre en la Premier League. Goles que intentará convertir con el Manchester United desde esta temporada, claro, siempre y cuando Mourinho decida darle oportunidades.