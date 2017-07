Lo que se venía 'cocinando' desde hace varias semanas, y que el propio jugador adelantó hace un día al filtrarse una foto, finalmente fue confirmado por el Manchester United: el mediocampista serbio de 28 años, Nemanja Matic, es el nuevo 'jale' de Mourinho.

El #mufc se complace en anunciar el fichaje de Nemanja Matic desde el Chelsea por 3 años de contrato #MaticIsRed pic.twitter.com/sgqDB4TdFA — Manchester United (@ManUtd_Es) 31 de julio de 2017

Matic llega procedente del Chelsea y su vinculación con el United es por las próximas tres temporadas, según informó el nuevo club del jugador. El traspaso se habría completado por 40 millones de euros.



"Quiero agradecerle su deseo de unirse a nosotros, porque si no hubiera sido imposible que estuviera aquí. Estoy seguro que nuestros jugadores y aficionados le adorarán. Una gran bienvenida a nuestro número 31", señaló José Mourinho a la web del club.

Por su parte, Matic aseguró estar muy contento por unirse a los 'Red Devils', pero sobre todo, de reencontrarse con el técnico portugués.



"Volver a trabajar con José Mourinho nuevamente es una oportunidad que no podía dejar pasar. Me he divertido durante mi etapa en el Chelsea y quiero agradecer tanto al club como a los aficionados por su apoyo. No puedo esperar para unirme al resto de mis compañeros y empezar a trabajar con ellos", apuntó el serbio, quien llevará el dorsal número '31'.