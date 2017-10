Uno de los grandes problemas del Arsenal en cada mercado de fichajes es que nunca está dispuesto a gastar grandes cantidades de dinero por tal o cual jugador. Sin embargo, dicha tendencia podría romperse en julio de 2018 con la llegada de Thomas Lemar.



El crack del AS Mónaco interesó a los 'Gunners' en el pasado mercado de pases, pero su llegada no pudo concretarse. No por dinero, sino por falta de tiempo, según ha reconocido uno de los máximos directivos del equipo de la Ligue 1. Ahora van por su revancha.



"El Liverpool estaba muy interesado en Lemar, aunque el Arsenal fue finalmente el club que más cerca estuvo del traspaso. El problema fue de tiempo, no había tiempo material para cerrar la operación. El próximo verano hay muchas posibilidades de que cerramos su traspaso", ha confesado Vadim Vasilyev, vicepresidente del AS Mónaco.



El interés de Arsenal por Lemar no era un secreto. De hecho, el propio Wenger reconoció el mes pasado que su club estaba dispuesto a pagar hasta 100 millones de euros por el jugador. Con grandes chances de ficharlo, se espera que el equipo londinense ofrezca lo mismo. Aunque queda claro que tendrán que esperar hasta julio.

"No se puede descartar nada en el fútbol, pero no es una opción que tomemos en este momento en consideración. Creo que enero no es un momento para grandes cambios", agregó el directivo del AS Mónaco.