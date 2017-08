En el Real Madrid ha tenido destellos de buen fútbol y lesiones por doquier. Gareth Bale completa menos partidos en el cuadro merengue, Florentino Pérez lo mantiene en el equipo porque fue uno de sus fichajes estrella hace unas temporadas, aunque ya no vería con malos ojos hacer caja por el jugador para traer otro refuerzo para la próxima temporada. No obstante, Manchester United pelea por su ficha, así como el Tottenham también puede hacerse de acuerdo a una cláusula en el traspaso del jugador al Bernabéu.



Según publica el diario ‘Mirror’, Daniel Levy, mandamás de los ‘Spurs’, se reservó una opción preferencial de compra sobre el galés que le da derecho al Tottenham de igualar cualquier oferta que reciba el Real Madrid por su exjugador y que prevalezca sobre la de los demás clubes, como es el caso del Manchester United de José Mourinho.



Asimismo, Ryan Giggs, exreferente de los ‘Red Devils’, dio su parecer sobre la posibilidad de que el jugador de Cardiff llegue a Old Trafford. “No creo ocurra en este mercado de fichajes, pero puede pasar algún. Si Bale vuelve a Inglaterra, hay muy pocos clubes que pueden pagarle o en los que él quiera jugar”, señaló el hombre que se fue del United cuando llegó ‘Mou’.



José Mourinho calentó el ambiente en la víspera de la Supercopa europea entre su Manchester United y el Real Madrid al decir que le interesaría contar con Gareth Bale si el equipo merengue ya no lo considera una pieza vital.



El técnico portugués declaró que el que Bale juegue o no el martes en Skopje, en el duelo entre los titulares de la Liga de Campeones y de la Liga Europa, indicará cuál es la posición del galés en el equipo español.



“Si juega, será una confirmación de que está en sus planes”, dijo Mourinho. “Pero si no figura en sus planes, yo estaré a la expectativa del otro lado y me fajaría con otros técnicos que también tratarían de quedarse con él”.



"No creo que ocurra en este mercado de fichajes, pero puede pasar algún día. Si Bale vuelve a Inglaterra, hay muy pocos clubes que puedan pagarle o en los que él quiere jugar". El mercado de fichajes está abierto hasta el 31 de julio. Todo puede pasar.



