El Liverpool fue eliminado de la Copa de la Liga por el Southampton este miércoles en Anfield al perder 1-0 en la vuelta de las semifinales, mismo marcador que se registró en el partido de ida.



Los jugadores dirigidos por el alemán Jurgen Kloop solo han ganado un partido de siete en enero -al Plymouth, un equipo de cuarta división-, alejándose diez puntos en la Premier League del líder Chelsea.



Tras caer en casa el sábado ante el Swansea (3-2), repitieron decepción en Anfield en un partido en el que contaron con innumerables ocasiones para situarse 1-0 e igualar la eliminatoria.



A los Reds les queda la Copa como única posibilidad real de lograr un título. El sábado reciben en la cuarta ronda al Wolverhampton, un equipo de segunda división.



Para el entrenador francés del Southampton Claude Puel, fichado esta temporada, será su primera final en Inglaterra.



Los Saints viajarán a Wembley el 26 de febrero para jugar con el vencedor de la otra semifinal, entre Manchester United y el Hull, que se cierra el jueves. En la ida los Red Devils ganaron 2-0.



A pesar del dominio de los Reds el Southampton creaba peligro al contraataque. El serbio Dudan Tadic (36) y el norirlandés Steven Davis (39) pudieron inaugurar el marcador antes del descanso.



En la segunda parte continuó la batalla de los Reds por lograr el gol que les metiera en la eliminatoria. El alemán Emre Can lo rozó pero el arquero Fraser Forster se las arregló para salvar el peligro después de una mala intervención (53).



Daniel Sturridge, en dos ocasiones (59 y 63), no acertó a rematar por dentro de la portería, así como el brasileño Coutinho a continuación.



Con el Liverpool volcado el irlandés Shane Long se permitió el lujo de certificar el pase de su equipo (90) con un gol en Anfield.



