En los últimos meses, se había hablado que Henry se fue de las menores del Arsenal por un conflicto con el técnico Arsene Wenger. El tema no se ha confirmado, aunque en declaraciones a medios ingleses, la excrack de los ‘Gunners’ detalló que no es culpa del técnico el actual momento que vive el equipo en la Premier League, sino de toda la plantilla en la que también se encuentra incluido – probablemente – su mejor jugador, Alexis Sánchez.



“Así como el Chelsea está liderando, yo creo que el Arsenal también puede hacerlo. Cuando se mira ambos equipos en el papel, no hay una gran diferencia. Creo que los jugadores de Arsenal no son conscientes de lo que pueden lograr. En algún momento, hay que creer en las posibilidades, pero para eso se necesita autocontrol y disciplina en el grupo”, contó el delantero que ahora es asistente de Roberto Martínez en el Bélgica.



Del mismo, Henry agregó que su extécnico, Arsene Wenger, no es el culpable de que el Arsenal no campeone hace varias temporadas. “Personalmente, no creo que se tenga que ir. ¿Tiene que cambiar sus tácticas o su manera de hacer las cosas? No sé si está dispuesto a eso. El trabajo que tiene que hacer en este momento es difícil. Es un trabajo mental de acuerdo a lo que vi contra el Chelsea”.



Bélgica se prepara para su siguiente partido internacional, el cual se realizará en condición de local frente a Grecia por la clasificación al Mundial de Rusia. Como ha sido en los últimos meses, Henry estará en el banquillo al lado comando técnico de su selección.



