Zlatan lo hizo de nuevo. El delantero sueco se lavó la cara este domingo, al anotar en la victoria por 3-0 del Manchester United sobre el Sunderland por la fecha 32 de la Premier League. Sin embargo, el delantero rojo no se queda tranquilo con un gol.

Luego de el partido, 'Ibra' declaró para 'Sky Sport', y al preguntarle cómo se siente dentro del campo, dejó una nueva frase para la historia.

"El juego está mejorando. me siento como Benjamin Button. Cuando te vas haciendo mayor y tienes más experiencia no consumes energía en algo que no necesitas", añadió el goleador haciendo referencia a la película 'El Curioso Caso de Benjamin Button'.

"Mi juego va mejorando, no consumo tanta energía como hace años, porque con los años no desperdicias energía con cosas que no necesitas", explicó Ibrahimovic después del partido.

La película a la que hace referencia Zlatan narra la historia de un hombre que nace con el cuerpo de un anciano de 80 años y con el transcurso del tiempo va rejuveneciendo.

Ibrahimovic tiene 35 años y una estadística muy curiosa: ha anotado más goles a partir de los 30 años que antes de cumplir la treintena. Para pensar.