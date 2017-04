Ibrahimovic lanza una advertencia a Mourinho: “Yo no vine a perder el tiempo”

Equipo en el que ha jugado, equipo que sale campeón. Sin embargo, esta temporada no será así para Zlatan Ibrahimovic. Convencido de un proyecto, el delantero sueco arribó a Manchester para ponerse nuevamente a órdenes de José Mourinho. Todo era tentador, ‘Mou’ es un ganador en la Premier League, el delantero siempre se llevó bien con el portugués y los fichajes que llegaron a Old Trafford fueron de calidad. Sin embargo, a corto plazo, el plan no ha resuelto para los ‘Red Devils’ y al parecer tendrán que conformarse con la Europa League.



Después del empate ante Everton en donde ‘Ibra’ marcó el gol del Manchester United, el atacante habló para los medios de prensa sobre su supuesto vínculo con Los Angeles Galaxy y la posibilidad de que sea el mejor pagado en la historia de la MLS. "Tengo 35 años y quedan muchas cosas por resolver. No es como con 20 y cinco años de contrato en un club. Todo dependerá del equipo, yo no vine aquí para perder el tiempo, vine para ganar. Si tuviera algo decidido ya lo hubiera dicho. Estamos hablando, no hay nada nuevo”, agregó el sueco.



Del mismo modo, Ibrahimovic aseguró que su continuidad en la liga inglesa dependerá de la situación en donde se encuentre el club en la próxima temporada. “Dependerá de lo que pase en la Premier y en la Europa League. Yo he venido aquí, incluso sin la Champions y a un equipo que no era el favorito para ganar el título, pero me convenció el proyecto de todos modos", finalizó el sueco en una clara advertencia para dueños, entrenador y jugadores.



Ibrahimovic ha marcado 27 goles en su primera temporada con el Manchester United, 16 de ellos fueron en la liga inglesa. Los números de ‘Ibra’ son bastante alentadores, pese a sus 35 años de edad. De hecho, ha sido de lo mejor del United en la Premier League.



